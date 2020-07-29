Новосибирск, , 16:38 — REGNUM В Новосибирской области с 1 августа разрешили проводить официальные соревнования по различным видам спорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Напомним, что с 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. С этого же время разрешены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер.

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Сегодня, 29 июля, стало известно, что с 1 августа приступят к работе и спортивные организации, являющиеся организаторами или участниками официальных спортивных соревнований.

«С 1 августа 2020 года на территории Новосибирской области начнут проводиться официальные спортивные соревнования, но без участия зрителей. В течение периода действия режима повышенной готовности допускается проведение чемпионатов, кубков и первенств Новосибирской области по видам спорта», — уточнили в министерстве.