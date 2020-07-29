Химки, Московская область, , 15:39 — REGNUM Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран останется в этой должности на сезон 2020/21. Об этом 29 июля заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон «Химки» идут с ним», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, Юран мог покинуть «Химки» до начала нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Юран возглавил «Химки» в январе 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышла в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, в котором проиграла «Зениту» (0:1).

Читайте также: ФК «Химки» сыграет в премьер-лиге в сезоне 2020/21