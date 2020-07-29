Москва, , 15:14 — REGNUM Подготовку к сезону 2020/21 начали футболисты московского ЦСКА. Об этом 29 июля сообщается на сайте клуба.

Игроки вышли из отпуска и собрались на учебно-тренировочной базе в Ватутинках.

Отмечается, что первое занятие проходило 1,5 часа и состояло из работы в тренажёрном зале и на футбольном поле. Во второй половине дня игроки проведут ещё одно занятие: бег и тренажёры.

В ходе сбора тренерский штаб команды будет комбинировать режимы двухразовых и одноразовых тренировок.