Москва, , 14:50 — REGNUM Футболист Денис Глушаков не просил у московского «Спартака» зарплату в размере €1,5 млн. Об этом 29 июля сообщает «РБК-Спорт».

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"Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», — цитирует издание слова источника в клубе.

Срок контракта Глушакова с грозненским «Ахматом» истёк в июле. После этого сообщалось, что футболист предложил свои услуги «Спартаку» и запросил у клуба €1,5 млн в год.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017 году он вместе с командой стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.

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