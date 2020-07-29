Москва, , 14:21 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» будет выступать в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2020/21. Об этом 29 июля сообщил президент лиги Алексей Морозов.

«Торпедо» находится в такой логистической ситуации по стране, что им на Востоке тоже комфортно», — цитирует Морозова «Р-спорт».

По его словам, все клубы сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри конференций.

Напомним, «Торпедо» уже играло в Восточной конференции — в сезоне 2018/19.