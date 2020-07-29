Брянск, , 14:03 — REGNUM К играм в Футбольной национальной лиге приступает футбольная команда «Динамо-Брянск». Матч-открытие сезона ФНЛ 2020−2021 годов состоится 1 августа, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации региона.

На стадионе «Динамо» в Брянске футбольная команда примет клуб «Оренбург». Формат участия болельщиков в домашних матчах брянских футболистов пока не определён.

Он-лайн трансляцию матча будет вести Яндекс. Эфир, который является основным вещателем и обладает правом теле‑ и интернет-трансляций матчей Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2020−2021 годов.