Сочи, Краснодарский край, , 13:06 — REGNUM Этап гоночной серии «Формула-2» пройдёт в Сочи с 25 по 27 сентября. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба чемпионата.

Этап в Сочи пройдёт на трассе «Сочи Автодром», где в эти же дни состоится Гран-при России «Формулы-1».

По словам руководителя «Формулы-2» Бруно Мишеля, теперь на 2020 год есть десять подтверждённых этапов. Сочинский этап станет десятым в календаре нынешнего сезона.

В «Формуле-2» участвуют три российских пилота: Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов. Шварцман является лидером в турнирной таблице.