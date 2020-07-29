Париж, , 11:43 — REGNUM Многодневная велогонка «Тур де Франс» пройдёт с 26 июня по 18 июля 2021 года. Об этом 28 июля сообщил Международный союз велосипедистов (UCI).

Первоначально «Тур де Франс» должен был пройти в период с 2 по 25 июля, но был перенесён из-за олимпийских соревнований по велоспорту в конце июля 2021 года.

«Тур де Франс» проводится с 1903 года и является одной из самых престижных велогонок.

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