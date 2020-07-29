Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов покинул клуб. Об этом 29 июля сообщается на сайте клуба.

30-летний футболист покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

В 2013 году он перешел в «Зенит» из махачкалинского «Анжи». В составе санкт-петербургского он стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

В «Зените» Шатов сыграл 200 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.

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