Орландо, США, , 10:25 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 118:115.

Самым результативным в матче стал игрок «Филадельфии» Тобиас Харрис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.

У «Далласа» Лука Дончич набрал 23 очка, а Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

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