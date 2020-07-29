Орландо, США, , 10:04 — REGNUM «Мемфис Гриззлис» одержал победу над «Майами Хит» в контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Диллон Брукс, набравший 23 очка. Дабл-даблы оформили Джа Морант (22 очка и 12 передач) и Йонас Валанчюнас (15 очков и 15 подборов).

В составе «Майами» 18 очков на свой счёт записал Джимми Батлер.

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