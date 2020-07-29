Торонто, Канада, , 09:44 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в контрольном матче перед возобновлением сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили российский форвард Илья Михеев, а также Александр Керфут, оформивший дубль, и Морган Райлли.

У «Монреаля» точными бросками отметились Томаш Татар и Пол Байрон.

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