Торонто, Канада, , 09:29 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в первом контрольном матче перед возобновлением сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Шон Кутюрье, Кевин Хейз и Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

У «Питтсбурга» точными бросками отметились Конор Шири и Джейсон Цукер. Результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

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