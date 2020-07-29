Лас-Вегас, США, 29 июля 2020, 09:16 — REGNUM Постер, посвящённый бою Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, опубликовала 28 июля пресс-служба UFC.
«Хабиб — Гэтжи. За наследие и за золото», — говорится в сообщении.
https://twitter.com/ufc/status/1288175948794171392
Этот поединок станет титульным на турнире UFC, который пройдёт 24 октября. Хабиб является действующим чемпионом организации, Гэтжи — обладателем титула временного чемпиона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов объявил о возвращении к тренировкам впервые после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.
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