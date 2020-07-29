Москва, 29 июля 2020, 09:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о возвращении к тренировкам впервые после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом 28 июля он написал в Instagram.
«Тренировки продолжаются», — написал Нурмагомедов, прикрепив фото с тренировки.
Он добавил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов 31 июля выступит на турнире в Абу-Даби.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава UFC Дэна Уайт объявил, что бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября.
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