Москва, , 09:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о возвращении к тренировкам впервые после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом 28 июля он написал в Instagram.

«Тренировки продолжаются», — написал Нурмагомедов, прикрепив фото с тренировки.

Он добавил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов 31 июля выступит на турнире в Абу-Даби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава UFC Дэна Уайт объявил, что бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября.

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