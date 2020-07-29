Кемерово, , 07:10 — REGNUM В Кемерове возобновили строительство многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» на 6 тыс. зрителей. Срок сдачи объекта перенесён с середины 2021 года на 2022 год. Как отметили ИА REGNUM в правительстве региона, весной 2020 года возведение спорткомплекса приостановили из-за перераспределения финансирования — для пополнения резервного областного фонда дополнительными средствами в связи с пандемией.

«В феврале на стройплощадке будущего спорткомплекса забили первые сваи, строительство шло по графику, но весной пришлось приостановить стройку на полтора месяца, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сейчас строительство возобновили, и в 2022 году Кузбасс получит знаковый, якорный спортивный объект».

При этом стоимость объекта не меняется: предельный объем инвестиций составляет 7,99 млрд рублей: 7,4 млрд рублей — на проектирование и строительство объекта, 500 млн рублей — на подключение спорткомплекса к электрическим сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, остальная сумма — на осуществление строительного контроля. «Кузбасс-Арену» строят на средства областного бюджета.