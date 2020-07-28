Барселона, Испания, , 22:22 — REGNUM «Барселона» хочет вернуть своего воспитанника, а ныне защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.

Согласно информации Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен согласовать сделку по переходу испанца в течение этого лета. Однако, если подписать футболиста не получится, «сине-гранатовые» будут вынуждены дождаться следующего лета, когда у Гарсии истечет действие контракта с «Сити».

В минувшем сезоне 19-летний защитник провел 19 матчей за основную команду «горожан», отличившись одной результативной передачей.