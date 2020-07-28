Леверкузен, Германия, , 21:58 — REGNUM «Челси» близок к подписанию контракта с полузащитником «Байера» Хаверцом.

Согласно информации портала Sky Sports, 21-летний хавбек требует, чтобы «Байер» согласовал сделку с лондонским клубом до того, как состоится матч Лиги Европы с «Рейнджерс». Встреча пройдет 6 августа.

Сообщается, что стороны обсуждают сумму, за которую в стан «аристократов» перейдет немецкий вундеркинд. «Байер» оценивает переход игрока в 90 миллионов фунтов, однако «Челси» планирует снизить цену трансфера до 70 миллионов.

Хаверй уже договорился об условиях контракта с «Челси». Соглашение будет рассчитано на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Хаверц набрал 18 (12+6) очков по системе «гол+пас» в 30 матчах.