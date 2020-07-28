Рига, , 21:19 — REGNUM Рижское «Динамо» заключит контракты с вратарем Ильей Проскуряковым и нападающим Денисом Паршиным, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Согласно данным источника, сроки действия соглашений будут рассчитаны на один игровой сезон до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Проскуряков появился в 18 матчах за «Сочи». В его статистическом активе 90,6% отраженных бросков и 2,36 в графе коэффициента надежности.

Паршин провел в минувшем сезоне 49 матчей в составе «Металлурга» и набрал 15 (10+5) при полезности «-4». В феврале игрок перебрался в Словакию, где выступал за «Кожице», набрав 4 (3+1) очка в 9 матчах.