Лас-Вегас, США, , 15:44 — REGNUM Бой российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября. Об этом 28 июля заявил глава UFC Дэна Уайт в эфире телеканала CNN.

«Бой пройдёт 24 октября», — сказал Уайт.

Первоначально планировалось, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит турнир, который состоится в Абу-Даби 19 сентября. В итоге бой перенесли из-за смерти тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

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