Казань, , 15:26 — REGNUM Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов продлил контракт с клубом. Об этом 28 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение клуба с 33-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2020 года.

В феврале Тарасов стал игроком «Рубина», подписав контракт на правах свободного агента до конца сезона 2019/20. Через три дня после этого он получил перелом на тренировке.

Первый матч за «Рубин» он провёл 5 июля и с тех пор сыграл в четырёх встречах.

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