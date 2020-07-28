Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» утвердил Юрия Матвеева в должности главного тренера команды. Об этом 28 июля сообщается на сайте клуба.

В тренерский штаб нового наставника команды войдут тренеры Евгений Аверьянов, Дмитрий Столбиков, Владимир Гашнев, тренер вратарей Андрей Шпилёв, специалисты по физподготовке Павел Суетин и Иван Йовановски.

Матвеев работал главным тренером «Урала» с июня по декабрь 2011 года, а с 2018 года возглавлял вторую команду клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главного тренера «Урала» покинул Дмитрий Парфёнов.

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