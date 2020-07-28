Милан, Италия, , 14:44 — REGNUM «Милан» предложил новый вариант покупки полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом 28 июля сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Милан» предложил включить в сделку 27-летнего защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса. За счёт этого «россонери» хотят снизить финансовые требования «Локомотива».

Родригес во второй половине сезона 2019/20 выступал на правах аренды за нидерландский ПСВ.

Миранчук играет за «Локомотив» с 2013 года. В сезоне 2019/20 чемпионата России он провёл 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи.