Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM «Зенит» близок к приобретению российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Об этом 28 июля сообщил журналист «Спорт-экспресс» Игорь Рабинер.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. В минувшем сезоне 29-летний футболист сыграл 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил один гол. До этого он играл за такие клубы, как «Реал», «Севилья», и «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно.

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