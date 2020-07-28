Уфа, , 14:00 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» не получал от московского «Спартака» предложений по трансферу игроков команды. Об этом 28 июля заявил и. о. генерального директора клуба Ринат Шайбеков.

«Спартак» к нам не обращался ни по одному из футболистов», — сказал Шайбеков.

Ранее сообщалось, что полузащитники «Уфы» Остон Урунов и Даниил Фомин могут перейти в «Спартак».

Напомним, в начале июля генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который занимал аналогичный пост в «Уфе».

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