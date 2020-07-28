Киев, , 13:49 — REGNUM Мирча Луческу принял решение остаться на посту главного тренера киевского «Динамо». Об этом 28 июля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что румынский специалист согласился остаться в «Динамо», несмотря на то, что собирался покинуть клуб через четыре дня после назначения.

«Волна эмоций части болельщиков «Динамо» не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под вашим руководством», — написал президент клуба Игорь Суркис в письме Луческу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Луческу был назначен на пост главного тренера «Динамо», но спустя четыре дня он сообщил об уходе из клуба в связи с протестами фанатов.

С 2004 по 2016 год Луческу занимал пост главного тренера «Шахтера». Под его руководством команда выиграла Кубок УЕФА (2009), стала восьмикратным чемпионом Украины, шесть раз выиграла Кубок Украины, а также семь раз — Суперкубок страны.

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