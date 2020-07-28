Милан, Италия, , 13:18 — REGNUM Миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария» могут обменяться футболистами. Об этом 28 июля сообщает Calciomercatoweb.

Отмечается, что полузащитник «Интера» Марсело Брозович хочет покинуть клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария».

При этом миланский клуб рассчитывает на то, что «Бавария» согласится включить в сделку хавбека Корентина Толиссо.

В сезоне 2019/20 Брозович сыграл в 40 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач. Толиссо в 24 играх отметился тремя голами и пятью результативными пасами.