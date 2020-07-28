Барселона, Испания, , 13:12 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим дриблёром чемпионата Испании в сезоне 2019/20. Об этом 28 июля сообщает Marca.

На счету Месси 182 успешные обводки за сезон. Вторым по этому показателю стал полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир, у которого набралось 98 успешных обводок.

Месси шесть раз становился лучшим дриблёром первенства за последние 10 лет. Рекордом для него стал сезон 2010/2011, в котором он 186 раз успешно обводил соперников.

Отмечается, что за последние 12 лет ни один футболист не совершил столько успешных дриблингов.

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