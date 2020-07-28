Турин, Италия, , 13:06 — REGNUM Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти в туринский «Ювентус». Об этом 28 июля сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, «Ювентус» достиг договорённости с Миликом, контракт которого с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Теперь руководству туринского клуба предстоит договорится с «Наполи» об условиях трансфера.

Отмечается, что «Наполи» хочет включить в сделку игрока «Ювентуса» Федерико Бернардески.

В сезоне 2019/20 Милик сыграл за «Наполи» 25 матчей в Серии А и забил 11 голов.

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