Вулвергемптон, Великобритания, , 12:08 — REGNUM Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» подписал контракт с черногорским вратарём Матией Шаркичем. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба клуба.

Шаркич являлся игроком «Астон Виллы», срок соглашения с которой у него истекло. «Вулверхэмптону» футболист достался бесплатно.

Отмечается, что 23-летний голкипер подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.

В 2015 году Шаркич перешёл в «Астон Виллу» из бельгийского «Андерлехта». В первой половине сезона 2019/20 он выступал на правах аренды за шотландский «Ливингстон», за который сыграл в 14 матчах, пропустив 18 голов. В январе он вернулся в «Астон Виллу», но на поле не выходил.