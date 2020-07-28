Санрайз, США, , 11:51 — REGNUM Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский включён в число номинантов на приз «Кинг Клэнси Трофи». Об этом 28 июля сообщает пресс-служба НХЛ.

Приз вручается игроку, который является примером для одноклубников на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Отмечается, что трое финалистов будут объявлены в начале августа. Победитель в этой номинации получит $25 тыс., которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору.

Бобровский в апреле пожертвовал $100 тыс., чтобы выплатить зарплаты сотрудникам домашней арены клуба, лишившимся работы из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

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