Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области в муниципальных образованиях, где эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса оценивается как благоприятная, могут возобновить спортивные соревнования. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам заседания оперативного штаба.

В регионе решение о снятии тех или иных ограничительных мер принимается индивидуально по каждому муниципальному образованию с учётом складывающейся ситуации.

«Мы не будем принимать те или иные решения, ограничительные или разрешительные, сразу во всем регионе, а будем смотреть обстановку в каждом муниципальном образовании. В районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой предусматривается возможность проведения всероссийских и межрегиональных соревнований на объектах спорта, в том числе с участием зрителей, но не более 10% от вместимости объекта спорта», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, список объектов спорта определит и утвердит министерство физической культуры Ульяновской области.

Напомним, в районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой также могут возобновить работу кинотеатры, парки и учреждения культуры. При этом повсеместно сохранён масочно-перчаточный режим, соблюдение безопасной дистанции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлен 8781 случай заражения коронавирусом, выздоровели 6037 человек, продолжают лечение 2672 пациента с коронавирусом. Скончались 72 пациента с COVID-19.

Ранее в Ульяновской области принято решение о том, что детские оздоровительные лагеря не будут работать летом, также до 25 августа продлён запрет на проведение массовых и публичных мероприятий.

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