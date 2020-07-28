Москва, , 10:47 — REGNUM В «Формуле-1» может появиться российская команда. Об этом 28 июля заявил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун.

«Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности», — цитирует Брауна ТАСС.

Напомним, ранее в «Формуле-1» участвовали две команды с российской лицензией: «Мидланд» (2006) и «Маруся» (2012−2014). Сегодня в «королевских гонках» выступает один российский пилот: Даниил Квят в команде «Альфа Таури».