Ставрополь, , 10:50 — REGNUM Чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по легкоатлетическому кроссу состоялся на базе 49-й общевойсковой армии в Ставрополе. В течение трех дней состоялись забеги мужчин и женщин на дистанциях 3 км, 5 км и 8 км, а также эстафета, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе ЮВО.

Участники соревнований прибыли из соединений и воинских частей, дислоцированных в республиках Северного Кавказа и Закавказья, Крыму и Севастополе, Ростовской и Волгоградской областях.

В беге на 3 км (женщины) и 5 км (мужчины) победили военнослужащие Черноморского флота. На дистанции 8 км (мужчины) к финишу первым пришел представитель 58-й армии, а в беге на 3 км среди юниоров — Восьмой армии. В заключительный день состоялась эстафета 4×1 км, в которой победила команда Восьмой армии.

Отмечается, что после соревнований участники чемпионата отправились на экскурсию на Крепостную стену, где посетили остатки крепости, заложенной полководцем Александром Суворовым, а также совершили обзорную экскурсию по Ставрополю.