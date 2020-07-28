Лас-Вегас, США, , 10:26 — REGNUM Главным боем турнира UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 8 августа, станет бой российского бойца Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба организации.

Первоначально предполагалось, что бой состоится в июне, но Олейник отказался и предложил перенести его на более поздний срок. UFC приняла решение о проведении боя 8 августа.

Напомним, в мае Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисио Вердума.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Олейник подписал новый контракт с UFC.

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