Лас-Вегас, США, , 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Об этом 27 июля заявил глава UFC Дэна Уайт.

«Возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать всё, что он захочет», — цитирует Уайта ESPN.

Ближайшим соперником Нурмагомедова должен стать американец Джастин Гэтжи. Планировалось, что этот поединок возглавит турнир в Абу-Даби, который пройдёт 19 сентября. Но бой решено было перенести из-за смерти тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурмагомедов: выполню планы отца по строительству спортобъектов в Дагестане