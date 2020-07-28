Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 июля сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что более 800 игроков прошли тестирование на коронавирус, которое проводилось с 18 по 25 июля. Всего было проведено 4 256 тестов, все оказались отрицательными.

Во время предыдущего тестирования, которое проводилось с 13 по 17 июля, положительными были два результата.

13 июля стартовал третий этап возобновления сезона — клубы начали проводить тренировочных сборов. Матчи плей-офф должны начаться 1 августа.