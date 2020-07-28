Орландо, США, , 08:44 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Джей Ар Смит, набравший 20 очков. В составе «Вашингтона» 19 очков на свой счёт записал Руи Хачимура.

Сезон в НБА возобновится 31 июля. Предварительный этап пройдёт до 14 августа, 17 августа начнётся первый раунд плей-офф.

Читайте также: «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану», несмотря на 30 очков Адетокунбо