Лестер, Великобритания, , 22:38 — REGNUM Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон принял решение остаться в нынешнем клубе.

Согласно информации портала Goal.com, футболист подпишет новое четырехлетнее соглашение сроком до 30 июня 2024 года.

По данным портала, зарплата Мэддисона по новому контракту составит 110 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в услугах полузащитника.

В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги 23-летний хавбек «Лестера» набрал 10 (6+4) результативных баллов в 31 матче.