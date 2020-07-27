Лондон, 27 июля 2020, 21:47 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переезду на Туманный Альбион.
Согласно информации портала Sport. es, услугами бразильского хавбека интересуется ряд английских грандов, в их числе — «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер».
Сообщается, что ранее заинтересованные в Коутиньо «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» отныне не рассматривают вариант с приобретением бразильца как приоритетный.
«Барселона» планирует выручить за полузащитника 80 миллионов евро.