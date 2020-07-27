Краснодар, , 20:18 — REGNUM Мурад Мусаев продолжит свою работу в «Краснодаре».

Мурад Мусаев Артем Гусев

Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев останется на своем посту в грядущем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что 36-летний специалист может покинуть клуб из-за неудачных результатов в конце чемпионата, однако руководство рассчитывает на молодого тренера.

«Краснодар» под руководством Мусаева занял третье место в чемпионате и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.