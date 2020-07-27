Красногорск, , 20:04 — REGNUM В Подмосковье завершился третий фестиваль киберспорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Киберспорт Mil.ru

Финальный этап соревнований состоялся в люберецком многофункциональном комплексе «Триумф». В рамках него восемь команд выявляли сильнейших по четырем дисциплинам: «Dota 2», «Counter-Strike: Global Offensive», «Valorant» и «World of Tanks».

Победителем в игре «Dota 2» стала команда «TPB Технопарк Пушкино», которые одержали верх против команды «Три сотни». В дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» сильнейшими оказались игроки из команды «Coronaminus», оппонентами которых выступала группа «Viсtory of life». В «Valorant» победила команда «Sidestep», которые сломили сопротивление «Unwinnable», а в игре «World of Tanks» сильнейшей стала «Кибербулинг», которые в упорном бою взяли верх над командой «Мне только спросить».

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в этом году мероприятие прошло без зрителей. Из-за этого киберспортсмены, как считает чиновник, оказались лишены поддержки и энергии, которую раньше давала публика.

«Фестиваль меняется, растет количество участников. В этом году появилась новая дисциплина — «Valorant», а в игре «Dota 2» третий год подряд доминирует команда «TPB Технопарк Пушкино». Ребята проделывают огромную работу над своей игрой, чтобы демонстрировать стабильно высокий уровень», — сказал Терюшков.

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