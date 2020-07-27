Курск, , 17:24 — REGNUM Специализированный спортивный класс появится на базе одной из общеобразовательных школ Курска. В него уже набирают будущих первоклассников, сообщили 27 июля в официальном паблике администрации города.

Спецкласс открывает футбольный клуб «Авангард» в новой школе №61 на проспекте Дериглазова. Тренеры спортклуба будут проводить с учениками занятия по футболу. Самых талантливых юных игроков будут приглашать в академию «Авангарда».

В класс набирают 20 мальчиков и 10 девочек.