Ростов-на-Дону, 27 июля 2020, 16:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону исполнитель госконтракта приступил к строительству крытого футбольного манежа. Объект дополнит имеющуюся спортивную инфраструктуру областного училища олимпийского резерва, передаёт ИА REGNUM 27 июля.
«Новый объект будет способствовать подготовке большего количества профессиональных спортсменов, а также увеличению тренировочных и спортивных мероприятий по футболу в осенне-зимний период, так как там планируется проведение соревнований», — обозначил назначение арены первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание крытого футбольного манежа оценивается в 387 млн рублей. Арена появится до конца 2022 года.
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