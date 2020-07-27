Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в английский «Эвертон». Об этом 27 июля сообщает Novosti.rs.

Утверждается, что Иванович близок к договорённости с ливерпульским клубом о переходе, а переговоры находятся на завершающей стадии.

Срок контракта футболиста с «Зенитом» истекает 31 июля 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Напомним, с 2008 по 2017 год Иванович играл в Англии за лондонский «Челси». В феврале 2017 года он перешёл в «Зенит» на правах свободного агента.

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