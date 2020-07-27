Лондон, , 14:46 — REGNUM Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген сообщил, что покидает команду. Об этом 27 июля он написал в Twitter.

«Моё время в клубе подходит к концу», — написал Вертонген.

Вертонген получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с лондонским клубом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Летом 2012 года Вертонген перешёл в «Тоттенхэм» из «Аякса» за €12,5 млн. В составе «шпор» он сыграл в 315 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.

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