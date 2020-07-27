Калуга, , 14:04 — REGNUM Легкоатлетический марафон планируется провести в Калуге в августе в рамках празднования Дня города. Об этом 27 июля заявил исполняющий обязанности городского головы Калуги Дмитрий Денисов на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники V Атомного марафона в Обнинске Admoblkaluga.ru

К подготовке марафона уже приступили. Глава региона Владислав Шапша поблагодарил участников прошедшего в субботу в Обнинске V Атомного марафона, в котором вместе с ним на легкоатлетические старты также вышли и члены регионального правительства. Шапша предложил руководству Калуги при организации марафона использовать лучший мировой и отечественный опыт проведения подобных спортивных мероприятий и подумать над тем, как в будущем сделать калужский марафон в День города — традиционным.

«Практику таких мероприятий необходимо расширять. Это очень хорошая традиция, которая мотивирует заниматься спортом большое количество людей», — подчеркнул Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон