Лондон, , 13:48 — REGNUM Россия должна быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом 27 июля заявил в интервью BBC человек, представленный как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Интервью ВВС с человеком, представленным как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков Цитата из видео на ВВС.com

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов», — заявил он.

По его словам, сотрудники, которые во время Олимпиады в Сочи подделывали и подменяли пробы, занимались также подделкой документации, что является «последовательной фальсификацией, которой занимаются день за днём».

«Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что страна ничему не научилась», — заключил аноним.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, BBC опубликовало интервью, в котором представило в качестве Родченкова человека, лицо которого было скрыто с помощью шарфа, шляпы и тёмных очков.

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