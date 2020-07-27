Цхинвал, , 13:38 — REGNUM Первый турнир по футболу после снятия карантинных ограничений прошел в Южной Осетии 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике, спорту и туризму республики.

По данным ведомства, турнир был посвящен памяти заслуженного работника физической культуры Южной Осетии Ивана Габаева. Большинство матчей заканчивались вничью, из-за чего приходилось проводить серии пенальти.

Победителем турнира стала команда Знаурского района.

Напомним, в Южной Осетии за время пандемии было выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. По данным на 27 июля, два человека с COVID-19 скончались, а 85 носителей коронавируса справились с ним.