Лондон, , 13:31 — REGNUM Человек, представленный как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, дал интервью для BBC. Об этом 27 июля сообщается на сайте телеканала.

Интервью с «доброжелателем» Цитата из видео на bbc.com

Отмечается, что журналисты связались с Родченковым с помощью видеозвонка. Во время интервью его лицо было скрыто с помощью шарфа, шляпы и тёмных очков.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что он сменил не только внешность, но и манеру поведения и жесты, поэтому его теперь невозможно узнать.

Это интервью стало для Родченкова первым с осени 2019 года.

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